„Zebrastreifen Resolution“ in Jois

In einem persönlichen Schreiben hat sich zuletzt der örtliche Nachwuchs an den Bürgermeister gewandt. In der kommenden Gemeinderatssitzung wird jetzt eine „Zebrastreifen-Resolution“ beschlossen, die an die zuständigen Behörden des Landes weitergeleitet wird. „Die Sicherheit unserer Kinder ist uns ein großes Anliegen, deshalb unterstützen wir ihre Bitte“, so Bürgermeister Hannes Steurer.