Mehr Chancen für Frauen

Exakt 13.401 Personen waren im Jänner alleine im Burgenland beim AMS arbeitslos gemeldet. Mit einem deutlichen Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr waren überdurchschnittlich viele Frauen ohne fixe Anstellung. Das liegt vor allem daran, dass zahlreiche Frauen in Branchen beschäftigt sind, die besonders schwer von der Krise getroffen wurden. Um den steigenden Arbeitslosenzahlen entgegenzuwirken, finden auch heuer wieder die „Frauen in Technik“-Aktionstage in insgesamt sieben Ausbildungszentren statt. „So kann ganz leicht in technische und handwerkliche Berufe und verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten geschnuppert werden“, betont AMS-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl.