Hobbysportler begaben sich in Gefahr

Endlich ist es richtig kalt, der See und die Lacken frieren zu, und das Wetter ist herrlich. Verständlich, dass es die Leute nach draußen und aufs Eis zieht. Während Eislaufen am Darscho bei Apetlon oder am See in St. Andrä am Zicksee wegen der geringen Wassertiefe unbedenklich und ungefährlich ist, sind am Wochenende am Neusiedler See etliche Eisläufer eingebrochen.