Alkolenkerin (28) überschlug sich mit ihrem Auto

Passiert ist der Unfall gegen 3.30 Uhr am Sonntag: Die 28-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Hermagor war gerade auf der Gailtal-Schattseitenstraße L24 von Goderschach in Richtung Stranig unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schneewand. Ihr Auto überschlug sich und kam mit den Rädern nach oben auf der Fahrbahn liegen.