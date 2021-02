Umweltpatente als katastrophaler Flop

Die geistige Kraft hinter Puchers Patenten war ein deutscher Erfinder in der Nähe von Frankfurt. „Zu Beginn hatte ich noch an dessen Ideen geglaubt. Mit der Zeit wurde ein Erfolg jedoch immer unwahrscheinlicher. Viele Versprechen waren nur eine reine Ankündigung“, gibt ein langjähriger Bankmitarbeiter, der Sonderprojekte assistiert hat, einen Einblick in ein gewagtes Firmenkonstrukt. Nicht nur der Traum vom durchschlagenden Erfolg des Ölbinders auf internationalen Märkten platzte wie eine Seifenblase. Auch die Markteinführung in der arabischen Welt ging völlig schief. „Nach herben Rückschlägen in der Zeitplanung scheiterte auch noch jener Lobbyist, dem beste Kontakte etwa zur Elite in Abu Dhabi und Katar nachgesagt wurden“, teilt ein involvierter Branchenkenner mit. Feststeht: Noch bevor es zu ersten Aufträgen kommen konnte, sprangen arabische Partner ab. „Als Folge der Wirtschaftskrise“, hieß es. Viele Millionen sind weg.