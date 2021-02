„Schrecklich, was da alles passiert ist“

Pucher kannte Maria P. bereits aus Kindheitstagen vom Schulbus. Ihre Wege kreuzten sich wieder, als sie im Zuge der neuen Commerzialbank 1995 als Vorständin eingesetzt wurde – übernommen von der Raiffeisenbank, in der sie seit 1973 tätig war. „Bei der Gründung hatte Pucher erklärt, er wolle das Geld in unserer Region belassen und nicht dem weit verzweigten Raiffeisen-Netzwerk überlassen“, so P. Mehrmals habe sie in den Jahren danach ans Aufhören gedacht. Doch Pucher habe sie nicht gehen lassen. „Sein Führungsstil war sehr dominant. Er war der Chef. Hat er gesagt, was er will, haben alle versucht, es so zu machen“, erklärte P. Als Grund für ihre Rücktrittsüberlegungen gab sie Pucher und Franziska K. an: „Weil die zwei überzeugt waren, dass sie besser zusammenarbeiten, haben sie mich zur Seite gedrängt. K. wollte die Beste sein, sie hatte Geltungsdrang. Ich wollte zu ihr nicht in Konkurrenz stehen.“