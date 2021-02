Musiker Erich Zawinul an Covid-19 gestorben

Wie am Samstag bekannt wurde, erlag Erich Zawinul im Alter von 54 Jahren den Folgen einer Covid-19-Infektion. Als Veranstalter und Promoter arbeitete Zawinul mit internationalen Größen wie Chick Corea, Rod Stewart und Deep Purple zusammen. Chick Corea verstarb am Dienstag an einer Krebserkrankung.