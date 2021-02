Wehmütiger Richard Lugner mit Würsteln überrascht

Knapp 30 lang war für Richard Lugner der Tag des Opernballs einer der wichtigsten Tage im Jahr. Für ihn hat er Monate lang Vorbereitungen getroffen und seinen Stargast oft schon ein Jahr im Voraus gebucht. Stattfinden sollen hätte der glamouröse Staatsball in der Wiener Oper am 11. Februar 2021, also am heutigen Tag. Den verbringt der Baumeister jetzt in seinem Büro. „Wehmütig“, wie er uns schrieb. Seine Mitarbeiter erdachten sich deshalb eine kleine, liebenswerte Aufmerksamkeit, um ihn aufzumuntern.