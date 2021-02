Corona-Opernball: ORF zeigt eine ganze Ballnacht

Heute hätte der Opernball stattfinden sollen. Aber die Pandemie hat auch das Staatsgewalze in Wien verhindert. Eine „Heute kein Opernball“-Lichtinstallation an der Wiener Staatsoper erinnert daran (siehe Bild oben). Wer sich wenigstens am TV-Bildschirm in den Ball der Bälle stürzen will: Der ORF bastelt aus Archivmaterial eine ganze Ballnacht zusammen (20.15 Uhr), ATV zeigt Highlights.