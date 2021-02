„Der Lugner wird immer a bisserl verrissen“

Am Abend hätte der Opernball stattgefunden. Was machen Sie denn jetzt eigentlich mit der ganzen gewonnen Zeit am heutigen Donnerstag?

Es ist für mich heute ein ganz normaler Arbeitstag. Ich bin im Büro in der Lugner City und am Nachmittag bin ich dann beim ORF in der Sendung Studio 2. Man hat mich gebeten, dass ich mich festlich anziehen soll. Also habe ich ein glitzerndes Sakko aus dem Jahr 1989 dabei - das habe ich bei meinem Geburtstag damals getragen. Beim ORF jedenfalls werden wir dann verschiedene Ausschnitte von Opernbällen sehen und etwas dazu sagen.