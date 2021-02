Niko Kern im U-Ausschuss: „Habe falschen Namen“

Wiener Anwalt nur zufällig getroffen

Vom Ibiza-Video habe er am selben oder am nächsten Tag von seiner Freundin erfahren. Von der Erstellung und Kaufangeboten an Parteien wisse er nichts, außer was man danach in Medien gelesen habe. Größter Nutznießer des Videos bzw. des Zeitpunkts der Veröffentlichung sei „die ÖVP“ gewesen. Die SPÖ sei „vollkommen am falschen Fuß erwischt worden“. Im U-Ausschuss wolle die Volkspartei „ablenken, weil es nichts zu gewinnen gibt“. Den Wiener Anwalt, der als Schlüsselfigur des Ibiza-Videos gilt, habe er nur einmal zufällig getroffen. Auch mit seinem Vater habe er nicht vor Veröffentlichung des Videos darüber gesprochen.