SPÖ im U-Ausschuss: „Blümel liefert Akten nicht“

Erst am Dienstag tauchte eine ominöse Beschuldigtenliste auf, die Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um die Ibiza- und Casinos-Affäre bringen sollte. Nun gerät der Minister erneut in den Fokus des Untersuchungsausschusses. Noch vor Beginn der Befragungen am Donnerstag kündigten SPÖ, NEOS und FPÖ einen gemeinsamen Antrag an den Verfassungsgerichtshof an.