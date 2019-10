Niko Kern: „Schadet mir null, der SPÖ aber schon“

Der in der Vergangenheit immer wieder mit kritischen Wortmeldungen - und auch einer geliehenen 32.000-Euro-Uhr - aufgefallene Kern-Sprössling ist nicht mehr Mitglied der Partei - und machte am vergangenen Sonntag auch zum ersten Mal sein Kreuzerl nicht bei den Sozialdemokraten. Wie Kern junior am Mittwoch selbst verriet, habe er das Parteibuch der Roten bereits im Juni zurückgegeben gehabt. Er habe seinen Austritt aber bislang dementiert, „um der SPÖ nicht vor der Wahl zu schaden“, wie er in dem Kurznachrichtendienst schreibt.