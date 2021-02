Regierung will „Generation Corona“ vermeiden

Lehrberufe werden überarbeitet

Auch die weiteren an der Taskforce beteiligten Politiker - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Jugendministerin Susanne Raab und Bildungsminister Heinz Faßmann (alle ÖVP) nannten Beispiele, was man schon getan habe - etwa 22.000 Anfragen auf der Jugendplattform beantwortet - und betonten, dass die Maßnahmen laufend evaluiert würden. „Durch den Lehrlingsbonus haben wir mehr als 23.000 Lehrstellen in der Krise gesichert“, sagte Schramböck, die auch die duale Ausbildung betonte. Heuer würden 30 Lehrberufe überarbeitet. „Wir bilden neue und coole Berufsbilder“, so die Ministerin, etwa in den Bereichen Umwelt und IT.