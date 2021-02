„Blaues Auge“ für die steirische Berufsausbildung

Zwischenzeitlich waren die Lehrlingszahlen im Covid-Jahr in den Keller gerutscht - minus 20 Prozent sorgten für Sorgenfalten auf der Stirn von WKO-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg: „Ausbildungsbetriebe vieler Branchen hatten massive Probleme, ihre offenen Stellen zu besetzen, deutlich weniger Jugendliche als in einem Normaljahr waren auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.“ Im Vergleich zu 2019 nutzten 349 junge Steirer weniger das Erfolgs-Sprungbrett Lehre - ihre Gesamtzahl pendelte sich im ersten Lehrjahr auf 4096 in der betrieblichen Ausbildung ein.