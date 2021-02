Hochwasserlage in Frankreich bleibt angespannt

„Blutschnee“ in Deutschland, Gletscherbrüche in Indien - die Wetterlage sorgt international für Schlagzeilen. Nun bereiten starke Regenfälle und Hochwasser den Franzosen Sorge, nicht nur die Pariser holen sich seit Tagen nasse Füße. In Teilen des Landes bleibt die Lage angespannt. „Der Höhepunkt“ sei vielerorts noch nicht erreicht. Im stark betroffenen Saintes etwa wurden Keller überflutet, in der Hauptstadt trat die Seine über die Ufer, zahlreiche Uferstraßen und -promenaden wurden überflutet und gesperrt. In etlichen Départements im Westen und Norden des Landes herrscht Alarmstufe Orange.