„Blutschnee“ könnte Teile Deutschlands rot färben

Gibt es am Wochenende „Blutschnee“ in Deutschland?

In Deutschland könnte dieses Wetterphänomen in den kommenden Tagen deshalb auftreten, weil es im Land extreme Kontraste bei den Temperaturen geben wird. Während im Norden kalte Luft aus Skandinavien für Schnee und Sturm sorgt, trifft auf den Süden warme Luft aus der Sahara, die übers Mittelmeer nach Europa getragen wird und die für frühlingshafte 16 Grad sorgen wird. Arktische Kälte trifft in Deutschland also auf Wüsten-Wärme.