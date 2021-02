Höhen und Tiefen beim Neustart im Handel

So bitte nicht: Rabattschlachten, Sonderangebote und Spezialpreise locken natürlich die Kunden - und „verlocken“ so manchen Einkaufswütigen leider auch dazu, nicht auf den vorgegebenen Zwei-Meter-Abstand zu achten. Was gerade innerhalb von Menschenmassen wichtig wäre.

(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)