Lockdown light: „Für sicheres Einkaufen gerüstet“

„Viele würden vierten harten Lockdown wirtschaftlich nicht überleben“

Die 20-Quadratmeter-Regel gilt ab Montag aber auch für Supermärkte - das hat das Gesundheitsministerium am Freitag klargestellt. Die Öffnungszeiten seien von frühestens 6 Uhr bis spätestens 19 Uhr festgelegt, so Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will, der in einer Aussendung am Sonntag betonte, dass der Handel dauerhaft geöffnet bleiben müsse. Einerseits sei er „kein Corona-Hotspot“, andererseits „würden viele Händler einen vierten harten Lockdown wirtschaftlich nicht überleben“.