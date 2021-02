Klums Models präsentieren Looks von Hoermanseder

Mehr „Diversity“

Die 16. Staffel der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ ist am 4. Februar gestartet. Coronabedingt wird in Deutschland gedreht. Niemand geringerer als Komiker Otto Waalkes (72), der sich bisher eher noch nicht als Mode-Experte hervorgetan hat, ist als Gastjuror dabei - wohl auch, weil US-Stars in diesem Jahr wegen der Pandemie schlecht ins Flugzeug steigen können. Die größte Neuerung ist nach Senderangaben mehr „Diversity“, wie es in der politisch korrekten Model-Fachsprache heute gerne heißt. Mehr Vielfalt, weniger Gleichförmigkeit. „In diesem Jahr habe ich das veraltete Schönheitsideal komplett über den Haufen geworfen und allen Mädchen - ob groß oder klein, jung oder alt - die Chance gegeben, sich bei mir vorzustellen“, kündigte Klum an.