Rover soll erstmals echte Töne vom Mars übertragen

Rover seit Ende Juli zum Mars unterwegs

„Perseverance“ (auf Deutsch Durchhaltevermögen) war am 30. Juli vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zu seiner Reise zum Roten Planeten gestartet. Der mehr als eine Tonne schwere unbemannte Roboter von der Größe eines Kleinwagens soll in einem ausgetrockneten Flussdelta, das vor drei bis vier Milliarden Jahren in einen See mündete, dem Jezero Crater, (Bild unten) auf dem Mars landen.