Klagenfurter Forscher baute Helikopter für Mars

Wenn der Marsrover „Perseverance“ am 30. Juli von Cape Canaveral in Florida ins All geschossen wird, ist ein Mini-Helikopter mit an Bord, dessen Technologie ein Forscher der Uni Klagenfurt entwickelt hat. Diese spezielle Drohne soll auf dem Roten Planeten Erkundungsflüge unternehmen - und das ganz ohne GPS.