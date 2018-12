So außerirdisch klingt der Wind auf dem Mars

Sonde landete Ende November am Mars

„InSight“ hatte am 26. November auf dem Mars aufgesetzt. Der Landung war eine fast siebenmonatige Reise der Sonde durch den Weltraum vorausgegangen. Zu den Experimentiergeräten an Bord der Landeplattform zählt eine in Deutschland gebaute Rammsonde (Bild unten), die auf der Marsoberfläche ein bis zu fünf Meter tiefes Loch hämmern soll.