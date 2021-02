Gasleck schuld an heftiger Explosion in Bordeaux?

Bordeaux steht unter Schock: Am Samstagmorgen riss eine Explosion Anrainer in Chartrons zwischen 8 und 9 Uhr in den engen Straßen des Wohngebietes aus dem Schlaf. Mehrere der alten Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt, eine Pensionistin wurde tot unter den Trümmern gefunden. Suchhunde und Einsatzkräfte hatten nach der Vermissten stundenlang gesucht.