Gebäude in Bordeaux explodiert: Tote in Trümmern

Nach einer Explosion in der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux ist die Leiche der vermissten Person unter den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte hätten die Person tot aufgefunden, bestätigte die zuständige Präfektur der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Samstagnachmittag. Medienberichten zufolge handelt es sich um eine 88-jährige Frau. Sie soll die Lebensgefährtin eines alten Mannes (89) gewesen sein, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.