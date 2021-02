Kärnten wächst, doch die Gemeinden schrumpfen

Österreicher und EU-Staatsbürger

89,1 Prozent aller in Kärnten lebenden Personen haben eine österreichische Staatsbürgerschaft - siehe Grafik oben. Am meisten „offizielle“ Österreicher leben übrigens in Mörtschach (98,3 Prozent)! In Kärnten gibt es außerdem 38.496 EU-Bürger (6,9 Prozent) - und allein 16 Prozent von ihnen leben in Bad Kleinkirchheim! Vier Prozent der Kärntner Gesamtbevölkerung (22.477 Personen) verfügen weder über eine österreichische noch über eine EU-Staatsbürgerschaft. Die meisten Nicht-Österreicher leben mit 22,3 Prozent in der Gemeinde Ossiach.