Outdoor, Wahlamt oder Box: Drei Wege für die Wahl

Drei Wahl-Möglichkeiten

In der Landeshauptstadt gibt es drei Möglichkeiten, mit der Wahlkarte zu wählen. Bürger können in der Kumpfgasse zum Outdoor-Bereich gehen, den Ausweis zeigen und schon gibt es die Wahlkarte. Die kann unter Aufsicht der Security in die Box geworfen werden. So dauert die Stimmabgabe nur kurze Zeit und man hat keinen persönlichen Kontakt.