Genitalverstümmelungen: UN mahnen Handlungen an

Bis zu 1083 Fälle in Österreich

Laut dem European Institute for Gender Equality (EIGE) sind Schätzungen zufolge in Österreich zwischen zwölf und 18 Prozent der Mädchen aus Ländern, in denen FGM praktiziert wird, betroffen. „Auch wenn Genitalverstümmelung in allen EU-Ländern verboten ist und in Österreich polizeilich gemeldet werden muss, gibt es laut unseren Schätzungen weiterhin zwischen 735 und 1083 Mädchen, die dieser Praxis zum Opfer fallen“, so Carlien Scheele, Leiterin des Instituts.