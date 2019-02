Genitalverstümmelungen: 8000 Opfer in Österreich

Doch das alleine reicht nicht: Künftig sollen Asylwerber und Asylberechtigte zu geltenden Gesetzen betreffend Gewalt, sexueller Übergriffe, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen unterrichtet werden. Stimmen von Betroffenen, die im Rahmen von Schulbesuchen über ihren Leidensweg berichten, sollen ebenso helfen wie deutschsprachige Videos mit Untertiteln in Arabisch und Farsi für Warteräume in Flüchtlingsanlaufstellen. Die Ministerin will dafür Migrantinnen mit Vorbildcharakter identifizieren, die als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.