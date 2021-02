Schüler (10) schlug mit Gesicht auf Piste auf

Nur eineinhalb Stunden später ereignete sich ein weiterer Skiunfall im selben Skigebiet. Gegen 11.30 Uhr kam ein 50-jähriger Wiener mit seinen Skiern auf der „Sonnwiesenabfahrt II“ aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen an der linken Schulter zu und musste nach Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Rettungshubschrauber C 11 in das LKH Villach geflogen werden.