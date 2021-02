Gottschalk: Aufregung um geschmacklosen Witz

In der letzten Folge von „Wer stiehlt mir die Show?“ trat der erneute Show-Gewinner Elyas M‘Barek mit einer besonders herzigen Bitte an Show-Urgestein Thomas Gottschalk heran. „Thomas, ich habe gehört, dass du angeblich immer nach deinen ,Wetten, dass..?‘-Sendungen deine Mutter angerufen hast. Ist das richtig? Ich habe mir nämlich überlegt, ich würde jetzt gerne meine Mutter anrufen und würde mich freuen, wenn du sie in der Sendung grüßen könntest“, erklärte der Schauspieler.