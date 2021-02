Elyas M‘Barek ließ sich Show nicht stehlen

Schauspieler Elyas M‘Barek hat am Dienstagabend die Moderation der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ knapp verteidigt. In einem ungewöhnlich langen Finale besiegte der 38-Jährige die Moderatorin Palina Rojinski (35). Entscheidend war am Ende die Frage nach der 80er-Jahre-Rockband Europe.