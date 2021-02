St. Veit: Mann randalierte vor Wohnung der Mutter

Ein 33-jähriger Steirer hat Montagabend im Stiegenhaus der Wohnung seiner Mutter, für die er ein Betretungsverbot hat, in St. Veit an der Glan randaliert und war dann in Richtung Bahnhof geflüchtet. Dort attackierte er in weiterer Folge die verständigten Polizeibeamten, wobei ein Polizist verletzt wurde, und musste letztendlich festgenommen werden.