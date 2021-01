BM Willi gegen Neuwahlen „mitten in der Pandemie“

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) wirbt weiter für stabile Verhältnisse in der Stadtpolitik. Es stehe außer Streit, „dass es mitten in der Pandemie keine Neuwahlanträge“ brauche, erklärte Willi am Sonntagvormittag in einer Aussendung. Dabei bezog er sich auf „intensive Gespräche“ mit ÖVP, SPÖ und den NEOS.