Samsung Galaxy S21 Ultra um 1250 Euro am Prüfstand

In der Praxis ist man mit dem System hervorragend aufgestellt und knipst Fotos am Niveau einer vernünftigen Kompaktkamera. Es wird schnell scharfgestellt, der Autofokus arbeitet zuverlässiger als im S20. Die 108-Megapixel-Kamera, die standardmäßig mehrere Pixel zu einem kombiniert und Bilder so auf speichersparende 12-Megapixel-Auflösung verkleinert, macht bei Tageslicht exzellente, im Kunstlicht immer noch gute Aufnahmen und neigt erst bei sehr wenig Licht zu verwaschenen oder verrauschten Ergebnissen. Ein Nachtmodus für extreme Dunkelheit hilft nach, zum Nachtsichtgerät-Ersatz macht er das Galaxy S21 Ultra aber nicht.