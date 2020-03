Galaxy S20 Ultra: Wie gut ist das 1350-Euro-Handy?

Manch einer könnte sich zwar auch an den vielen Samsung-Dreingaben wie Sprachassistent Bixby stören, in Summe hat man es hier aber mit einer gut gelungenen Android-Interpretation zu tun. Und vor allem mit einer mit vorinstallierten Google-Diensten - bei Erzrivale Huawei fehlen die aufgrund der US-Sanktionen gegen das Unternehmen ja momentan, was für den Nutzer zutiefst problematisch ist und Samsung 2020 im Wettrüsten mit den Chinesen in eine komfortable Position versetzt.