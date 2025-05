4:2! St. Pölten feiert dritten Sieg in Folge

Die Niederösterreicher wiesen die zweite Mannschaft von Sturm Graz am Samstag auswärts mit 4:2 in die Schranken und nahmen nach dem 4:2 bei Liefering und 4:1 gegen Horn wieder mit einem Erfolg mit vier geschossenen Toren drei Punkte mit. In der Tabelle zog St. Pölten vorerst an Kapfenberg vorbei auf Rang vier, die Steirer sind aber am Sonntag noch beim Dritten Vienna im Einsatz.