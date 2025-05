Mautstelle St. Michael wird zur Baustelle

1975 startete der Betrieb an der einzigen Mautstelle der Tauernautobahn in St. Michael mit damals noch je einer Tunnelröhre durch Katschberg und Tauern. 12 Mitarbeiter waren angestellt. Mittlerweile sind es mehr als doppelt so viele. Dazu kommen Ferialkräfte im Sommer. 7,6 Millionen Fahrzeuge rattern pro Jahr über die Fahrspuren der Tauernautobahn und zahlen hier.