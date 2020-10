5G-Abdeckung im Check: Hat das iPhone 12 Empfang?

5G gibt’s eigentlich nur in den Städten

Im Grunde findet man 5G-Basisstationen derzeit nur in Österreichs Ballungsräumen, was freilich auch damit zusammenhängt, dass die Mobilfunker die für die flächendeckende Versorgung am Land nötigen 700-Megahertz-Funkfrequenzen erst Anfang September im Zuge einer Frequenzauktion der Regulierungsbehörde RTR zugesprochen bekommen haben. Dass so kurz nach der Frequenzvergabe noch weite Teile Österreichs nicht 5G-versorgt sind, kommt also nicht überraschend und dürfte sich mit den neuen Frequenzen nun auch zunehmend ändern.