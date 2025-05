Geldschein, Denkmal: Trumps irrwitzige Pläne

Die Selbstverliebtheit des US-Präsidenten kennt offensichtlich keine Grenzen: Der US-Präsident möchte sein Gesicht am Mount Rushmore verewigt sehen und plant eine 250-Dollar-Note mit seinen Zügen sowie eine Parade zu seinem Geburtstag. So skurril manch Auftritt scheint, so oft hat er doch einen ernsten politischen Hintergrund ...