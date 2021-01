Galaxy S21 Ultra um 1250 € kommt schon Ende Jänner

Samsung bringt seine Galaxy-S21-Familie am 29. Jänner auf den Markt. Das 172 Gramm schwere reguläre Modell kostet 850 Euro, das etwas größere S21 Plus-Modell mit rund 200 Gramm Gewicht 1050 Euro und das am besten ausgestattete 230-Gramm-Luxusmodell S21 Ultra 1250 Euro - jeweils in der günstigsten Variante mit 128 Gigabyte Speicher. Ein Ladegerät liegt bei den sündhaft teuren Edel-Smartphones nicht in der Packung.