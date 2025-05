Auch dank Arnautovic! Inter bleibt im Titelkampf

SSC Napoli bleibt im Kampf um den „Scudetto“ in der Pole Position. Die Süditaliener gewannen am Samstag bei Lecce 1:0 (1:0) und liegen damit auch nach der 35. Runde der italienischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte vor Inter Mailand voran. Der Verfolger fuhr wenige Stunden danach mit ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic bis zur 77. Minute ebenfalls einen 1:0-Sieg gegen den 15. Hellas Verona ein, bei dem Flavius Daniliuc in der Dreierkette durchspielte.