Die besten Streaming-Tipps für Ihren TV-Abend!

Seit 8. Februar gilt in Österreich ein „Lockdown light“, körpernahe Dienstleister und Handel haben wieder geöffnet. Experten empfehlen trotzdem, nur die notwendigsten, unaufschiebbaren Dinge zu erledigen und es sich ansonsten zu Hause gemütlich zu machen. Gut, dass uns vor dem Fernseher ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Programm erwartet, dass uns nicht nur in ferne Welten entführt, es lässt uns auch so manche Romanze, Krimis oder Abenteuer erleben - ganz sicher und bequem von der Couch aus. Schalten auch Sie ein, wir bieten Ihnen hier einen Überblick über das aktuelle Programm!