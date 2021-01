Kollaritsch und Co. räumen mit Impfmythen auf

Beim Impfen wird ein „völlig natürlicher Prozess“ imitiert: Im Körper wird die Antikörper-Produktion angeregt - das passiert sonst schon beim Luftholen in der U-Bahn. „Wenn Sie es so wollen, ist die Impfung das Einzige an der Schulmedizin, was bio ist“, so Kollaritsch, „die mRNA (Messenger-Ribonukleinsäure) bleibt auch nicht im Körper, sondern wird blitzschnell abgebaut. Es wächst Ihnen also kein drittes Ohr, das ist unmöglich.“