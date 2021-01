Wieder Zank um Mindestlohn

Anlass ist der Antrag von SPÖ-Vizebürgermeister Otto Kropf und SPÖ-Klubobfrau Beatrix Wagner. Sie wollen, dass die Bediensteten in Eisenstadt ebenfalls die Möglichkeit erhalten, in das neue Besoldungssystem zu wechseln. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass Menschen von ihren Löhnen leben können. Für junge Mitarbeiter bedeutet dies, dass sie in der Lebensphase der Familiengründung und Wohnraumschaffung finanziell besser gestellt sind“, sagt Kropf. Finanziell stehe die Stadt auf guten Beinen, einer Zustimmung stehe nichts im Wege, meint der rote Vize.