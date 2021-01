U-Ausschuss: Opposition lädt „Whistleblower“ vor

Jener „Whistleblower“, der brisante E-Mails des Justiz-Sektionsschefs Christian Pilnacek an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übermittelt hat, soll für neue Details im Ibiza-Untersuchungssausschuss sorgen. Dies haben SPÖ und NEOS am Montag angekündigt. In der Causa sollen erneut auch Pilnacek selbst sowie der ehemalige Justizminister Josef Moser (ÖVP) aussagen.