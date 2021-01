Frau beobachtete illegale Einwanderer

„Es war sehr zeitig in der Früh, als ich aus dem Schlafzimmerfenster blickte und mehrere Gestalten durch den Ort gehen sah“, berichtet die Bewohnerin von Schandorf. Die große Gruppe fremder Männer waren der Burgenländerin unheimlich. Deshalb sorgte sie auch dafür, dass die Kinder von den Fenstern wegblieben. Sofort verständigte die Augenzeugin den Bürgermeister. „Ich bin nach dem Anruf sofort losgefahren und habe die Gruppe auch gleich entdeckt“, so Ortschef Werner Gabriel. Der Polizist stellte sich in Dienst und verständigte seine Kollegen.