Prüfung für Standort von Spital geplant

Nach der Kritik der Grünen und der Bürgerinitiative sind am Standort des geplanten Spitals in Gols, betont SPÖ-Vizebürgermeister Kilian Brandstätter nun, dass ohnehin eine Umweltprüfung für das Projekt vorgesehen sei: „Man kann nichts fordern, was ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist. Derzeit bereiten wir alles vor, um das strategische Umweltprüfungsverfahren einzuleiten.“