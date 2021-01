Krassnitzer und die gute Seite der Verletzlichkeit

Der Publikumsliebling ist überzeugt: „Wir befinden uns in einem Transformationsprozess.“ 2020 habe Schwächen offenbart. Etwa im technischen Bereich, Stichwort Digitalisierung, vor allem an Schulen. „Hier müssen wir nachbessern.“ Krassnitzer interessiert besonders die „Resilienz“, die innere Widerstandskraft in der Krise. Dies impliziert auch den so wichtigen Teil der „Solidarität in der Gesellschaft.“ Doch wie geht es weiter?