Drei Todesopfer und 172 neue Infektionen

Ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing sowie eine 95-jährige Frau und ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See sind an Covid-19 verstorben. Innerhalb von 24 Stunden wurden zudem 172 Neuinfektionen verzeichnet. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten bei 1694, ein leichter Rückgang.